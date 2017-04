Forte crescita del traffico ferroviario merci nel Porto di Trieste

(Teleborsa) – Continua il trend positivo del traffico cargo su rotaia nel porto di Trieste: più di 2000 i treni movimentati tra gennaio e marzo 2017, con un aumento del 20,06%. “Segno che Trieste – ha commentato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP), Zeno D’Agostino – ha la ferrovia nel DNA e qui sta la sua forza. Dal 2015 ad oggi abbiamo fatto grandi progressi in questo settore grazie all’ottimizzazione della manovra ferroviaria, all’investimento sui locomotori, sul personale e sull’infrastruttura esistente che ha ancora ottimi margini di crescita. Tutto ciò ha favorito la nascita di nuovi collegamenti ferroviari, soprattutto a livello internazionale, impensabili fino a due anni fa”.

E’ settore container, riferito al solo mese di marzo 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a registrare di nuovo la migliore performance con una movimentazione di 55.257 TEU (acronimo di twenty-foot equivalent unit, misura standard di volume nel trasporto dei container ISO che corrisponde a circa 6,1 metri di lunghezza e quasi 40 metri cubi totali, n.d.r.) con una variazione positiva di circa il 20%, che si aggiunge al + 6% di febbraio e al + 22% di gennaio. Ma escludendo la flessione delle rinfuse solide (-27,08%) si evidenziano incrementi del +10,57% per le merci varie e del +3,89% per il comparto RO-RO.

“Il container nel 2017 sta dando grandi soddisfazioni al porto di Trieste, trainato dall’incremento dei nuovi servizi marittimi intercontinentali e dai nuovi servizi intermodali internazionali con Est Europa, Germania e Austria – ha detto ancora D’Agostino – e si è così entrati in un circolo virtuoso che comincia a dare i suoi ottimi frutti. I dati delle principali categorie merceologiche sono tutti molto positivi e ci aspettiamo ulteriori aumenti dei traffici nei prossimi mesi viste le dinamiche che si sono attivate tra i nostri terminalisti e le principali compagnie marittime nell’ultimo periodo”.

Per quanto riguarda la movimentazione complessiva delle merci nel primo trimestre dell’anno, se da un lato nel periodo gennaio-marzo 2017 vi è stata una leggera flessione pari al -2,10% sui volumi totali con 14.489.433 tonnellate (dato collegato alle rinfuse liquide, e dovuto ad alcune operazioni programmate di manutenzione ordinaria al Terminal marino della SIOT), numeri molto positivi si registrano invece nelle principali categorie merceologiche, che confermano la crescita ormai consolidata di alcuni traffici. Tra questi spicca appunto buona ripresa del settore container con 137.220 TEU movimentati nel periodo in questione e una crescita del 14,02%. Da evidenziare un incremento anche per le merci varie (+5,75%) e per il comparto RO-RO con 74.358 unità transitate (+2,21%). Un buon dato generale quindi, a eccezione delle rinfuse solide che segnano un -34,14%.