Forex, scambi ingessati in attesa interventi Fed e BCE

(Teleborsa) – Scambi ingessati sul mercato del forex con gli investitori che si muovono prudenti in in attesa degli interventi previsti in giornata dei numeri uno di Banca centrale europea e Federal Reserve, che potrebbero offrire spunti sulle prossime mosse delle rispettive banche centrali.

Il Presidente dell’Eurotower, Mario Draghi aprirà i lavori del forum sull’attività delle banche centrali organizzato dalla BCE a Sintra, in Portogallo. Il numero uno della Federal Reserve Janet Yellen terrà in serata un discorso a Londra. Gli addetti ai lavori cercheranno di capire se la Chairwoman confermerà le previsioni positive sull’economia a stelle e strisce.

Mentre sul mercato c’è un senso generale di cautela, l’euro si muove in lieve rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a 1,1187 dollari con prima area di resistenza vista a 1,12 dollari. La moneta unica mostra segnali di debolezza, invece, rispetto alla valuta giapponese a quota 124,96 yen confermando tuttavia un sostanziale vantaggio su base settimanale.

Quanto al dollaro consolida il recupero sullo yen scambiando a 111,71 con primo livello di resistenza visto a 112 yen.