Forex: dollaro in stand-by aspetta la Fed, la sterlina balza con l’inflazione e l’intesa May-Dup

(Teleborsa) – Dollaro in calo nei confronti delle principali valute di riferimento mentre cresce il nervosismo tra gli investitori in vista della riunione di due giorni della Federal Reserve, che inizia oggi 13 Giugno per terminare domani con l’annuncio sui tassi. La banca centrale statunitense, pubblicherà anche le previsioni su PIL, inflazione e mercato del lavoro, oltre a fornire tempistiche più appropriate per apportare cambiamenti alla sua politica monetaria.

Mentre gli addetti ai lavori si attendono un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base, il cross eur/usd scambia a 1,1205 dollari e il primo livello di supporto è stimato in area 1,1184 usd. Nei confronti della divisa giapponese, il biglietto verde viaggia a 110,18 yen con primo supporto stimato a 109,88.

In senso opposto viaggia la sterlina che recupera terreno sulla valuta statunitense scambiando a 1,2713 seppur mantenendo una performance settimanale negativa. La prima aera di resistenza è attesa a 1,2754 dollari.

A fare da assist alla sterlina, contribuisce il rally dell’inflazione britannica nel mese di maggio, ma anche l’intesa di massima raggiunta dal premier inglese Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup per formare un nuovo governo in Gran Bretagna dopo il brutto risultato delle elezioni l’8 Giugno.