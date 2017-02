Forex, dollaro in rialzo si prepara a nuove strette sui tassi

(Teleborsa) – Il biglietto verde prende forza nei confronti delle principali valute, in particolare euro e yen, traendo beneficio dalle parole del Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che ha preparato i mercati a nuove strette sui tassi di interesse.

In un discorso preparato per l’audizione alla Commissione bancaria del Senato, la Chairwoman ha detto che la Fed dovrà probabilmente alzare il costo del denaro in occasione di uno dei prossimi meeting. E, gli addetti ai lavori hanno già pensato alla prossima riunione, in calendario a marzo.

Il cross eur/usd scambia al momento a 1,0568 dollari dopo essere sceso fino al minimo intraday di 1,0559 usd. Il cambio usd/yen vale 114,47 vicino ai massimi di seduta.