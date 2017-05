Ford verso un cambio al vertice?

(Teleborsa) – Ford Motor verso un cambio al vertice? Mark Fields, attuale CEO del gruppo potrebbe essere rimpiazzato da Jim Hackett, responsabile della divisione Ford Smart Mobility. Un’indiscrezione riportata dalla stampa americana. Forbes, citando una fonte vicina alla vicenda, spiega che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di oggi 22 maggio.

Secondo il Financial Times, il top manager sarebbe finito nel mirino degli azionisti a causa dell’incapacità del marchio di procedere ad una espansione nel settore auto. Ford non sarebbe stata in grado di mantenere il passo delle rivali sulle vetture elettriche e sui sistemi di guida autonoma.

Che siano tempi duri alla Ford è una cosa nota come rivelato dall’ultima mossa del gruppo automobilistico che ha pianificato un drastico taglio di posti di lavoro, a causa del calo di redditività indotto da una concorrenza sempre più agguerrita.