Ford sigla alleanza strategica con indiana Mahindra

(Teleborsa) – Ford Motor ha annunciato una partnership con il gruppo Mahindra, finaòlizzata al florido rafforzamento sul mercato indiano, con particolare riguardo allo sviluppo dell’auto elettrica.

L’intesa prevede una collaborazione ad ampio raggio in R&S (ricerca e sviluppo) ed è finalizzata a “sfruttare i cambiamenti in arrivo nell’industria automobilistica”, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente di Ford Jim Farley.

“Questa alleanza può aiutarci a offrire i migliori veicoli e servizi ai clienti in un mercato che sta crescendo in modo vantaggioso come il quinto più grande mercato del mondo per l’auto”, ha aggiunto il manager.