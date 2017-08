Ford Motor in salita alla borsa di New York

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Ford Motor che alla borsa di Wall Street avanza dell’1,39%

Il gruppo automobilistico ha venduto 99.900 veicoli nel mese di luglio in calo del 4,8% su anno ma l’anno, ma ha registrato vendite di 845.300 veicoli in nei primi sette mesi dell’anno in salita del 2,6% e registrando i migliori sette mesi di vendite dal 2009. Nello stesso periodo, le vendite SUV di Ford aumentano del 27,3% a 141.200 nell’Europa. A luglio, le vendite di SUV sono salite del 16,4% guidate dalla forte domanda della Ford Kuga.

Lo scenario di breve periodo di Ford Motor evidenzia un declino dei corsi verso area 10,82 dollari USA con prima area di resistenza vista a 10,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,75.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)