Ford, le immatricolazioni mettono il turbo al titolo

(Teleborsa) – Seduta positiva per Ford Motor, che apre le contrattazioni con una salita dell’1,74% dopo il dato sulle vendite di settembre.

Il gruppo ha registrato un aumento dell’8,7% delle immatricolazioni negli Stati Uniti; il mese appena finito l’azienda ha venduto 222.248 unità contro le 204.447 dello stesso periodo del 2016. Gli analisti si attendevano invece un rialzo più modesto del 4,7%.

Lo status tecnico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,39 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 12,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,56.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)