(Teleborsa) – FOPE si rafforza sul mercato americano con la costituzione di FOPE USA Inc.. Lo rende noto l’azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929 e quotata su AIM Italia. La sede di operativa di FOPE USA sarà in Florida. Janelle Couts viene nominata Director of Business Development.

Contemporaneamente alla costituzione di FOPE USA si è provveduto alla liquidazione della controllata FOPE Jewelry localizzata nello stato di New York e priva di una sede operativa