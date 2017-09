FOPE brinda ai conti semestrali

(Teleborsa) – S’infiamma il titolo FOPE a Piazza Affari +3,45%, dopo la diffusione della semestrale. L’azienda orafa ha chiuso il primo semestre con ricavi netti pari a Euro 13,5 milioni, in crescita del +22,2% rispetto a Euro 11,0 milioni nel primo semestre 2016, principalmente grazie allo sviluppo e alla crescita registrata sui mercati esteri (che rappresentano l’83% del totale), in particolare Europa e America che hanno generato ordini e fatturato già dai primi mesi del 2017. Il mercato italiano è in crescita del +9% grazie anche al riscontro positivo delle performance della boutique di Piazza San Marco a Venezia, aperta a fine 2015.

Aumenta l’Utile Netto, pari a Euro 0,8 milioni, dopo accantonamento rilevato per imposte di Euro 0,4 milioni, risultando in forte incremento rispetto a Euro 0,2 milioni nel primo semestre 2016.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,2 milioni (Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2016).

Anche sulla base dei positivi risultati registrati nel primo semestre, per l’esercizio 2017 si stima una crescita del volume delle vendite rispetto al precedente esercizio e un risultato economico positivo.

“I risultati dei primi sei mesi consentono di confermare le previsioni positive di chiusura dell’esercizio – ha dichiarato Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE – . Le nuove collezioni presentate a inizio anno hanno ottenuto dal mercato un ottimo riscontro che ha sicuramente contribuito al raggiungimento del positivo risultato commerciale registrato fin dai primi mesi del 2017.”