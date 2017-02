Fonti rinnovabili, partnership Enel – Aton Storage per accumulo energia clienti domestici

(Teleborsa) – Si arricchisce l’offerta di servizi per l’accumulo di energia elettrica da fonte rinnovabile di Enel. Dopo aver finalizzato negli scorsi mesi gli accordi con Tesla, BYD e LG Chem, Enel ha allargato la collaborazione a Aton Storage, tra le prime aziende italiane attive nello sviluppo e nella produzione di sistemi innovativi di storage che si caratterizzano per modularità e scalabilità, oltre che per le prestazioni e il design tutto italiano.

“Grazie all’accordo con Aton siamo in grado di arricchire e rafforzare l’offerta ai clienti finali con prodotti innovativi, performanti e in grado di contribuire all’efficienza energetica – afferma Ernesto Ciorra, responsabile Innovazione e Sostenibilità Enel. “Le soluzioni per lo storage rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica; settori in cui Enel è leader a livello mondiale”.