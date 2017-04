Focus sugli ETF 19 aprile 2017

(Teleborsa) – Inversione del mercato azionario europeo da confermare nei prossimi giorni. L’ETF che punta al ribasso, in modo amplificato sulle blue chips italiane è il migliore della settimana.

Mostrano una performance negativa l’ETF che rappresenta le azioni europee del settore risorse di base, l’ETF composto dai principali titoli bancari europei e l’ETF esposto sul FTSE MIB.

L’ETF composto da titoli delle maggiori società giapponesi, l’ETF esposto sui principali titoli bancari europei e L’ETF esposto sui titoli più capitalizzati del mercato europeo, mostrano volumi elevati.

Forte interesse per l’ETF che ricomprende le 200 società più capitalizzate e liquide quotate sul mercato azionario australiano.

Invito all’acquisto per l’ETF che permette di investire sul mercato emergente vietnamita con elevati tassi di crescita dell’economia.

Buy per l’ETF composto da società immobiliari europee diversificate sia per area geografica che per tipologia di immobile.