FNM, utile netto in salita nei primi sei mesi dell’anno

(Teleborsa) – Utile netto in salita per FNM Group che archivia il primi sei mesi dell’anno con un risultato consolidato di 19,683 milioni di euro, in crescita del 31,71% rispetto ai 14,944 milioni al 30 giugno 2016.

Il risultato operativo (EBIT) migliora di 2,242 milioni, passando da 11,231 a 13,473 milioni (+19,96%).

“I risultati del primo semestre 2017 – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli confermano i dati positivi già registrati a fine 2016.

Prosegue il nostro impegno nell’attuazione del Piano strategico 2016-2020 in una prospettiva di rafforzamento ed espansione del Gruppo”

Sempre nella seduta di oggi – considerato che nel Piano strategico gli investimenti nel settore Energia erano previsti solo in quanto strumentali allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e alla luce delle risultanze degli approfondimenti di natura tecnico-economica nell’ambito dell’attuale quadro regolatorio – il Consiglio di Amministrazione di FNM ha deliberato di abbandonare l’iniziativa di realizzazione della Centrale termoelettrica nel Comune di Ceriano Laghetto, avvalendosi della facoltà di recesso prevista nella convenzione

sottoscritta con il medesimo Comune e gli altri partner industriali.

A Piazza Affari, il titolo balza del 3,43%.