FMI rivede al rialzo il PIL dell’Italia

(Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale ritocca leggermente all’insù la stima di crescita dell’Italia.

Per il fondo guidato da Christine Lagarde, l’attività economica globale sta accelerando con un’attesa ripresa ciclica degli investimenti, dell’attività manifatturiera e del commercio.

Nel World Economic Outlook, l’FMI stima un Prodotto Interno Lordo italiano in aumento dello 0,8% nel 2017, 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni fornite a gennaio. Confermato allo stesso livello anche per il prossimo anno.

Quanto all’Eurozona, il PIL viene aumentato di un decimo di punto rispetto alle stime precedenti, ovvero a quota 1,7% mentre per il 2018 è stato confermato all’1,6%.

Nel report, gli esperti di Washington spiegano che la crescita italiana resta tuttavia sempre ai livelli più bassi tra i grandi Paesi dell’Eurozona. “In Germania, negli Stati Uniti e in un certo numero di altre economie, il prodotto è vicino o sopra il potenziale. Al contrario il prodotto resta significativamente sotto il potenziale in Francia, Italia, Portogallo, Spagna e, in particolar modo, in Grecia. Queste posizioni cicliche eterogenee richiedono posizioni di politiche macroeconomiche differenziate”.