FlyValan lancia i voli Trieste-Genova

(Teleborsa) – A partire dal 27 novembre la compagnia FlyValan opererà servizi di linea per Trieste da Genova, base operativa del progetto. I servizi di linea saranno tri-settimanali (martedì, giovedì, venerdì). Le analisi di FlyValan e i primi risultati di pre-vendita confermano un elevato potenziale di traffico sia nella componente business che nella domanda turistica, con importanti flussi incoming verso il Friuli Venezia Giulia per i servizi termali e per la vicinanza anche con il mercato Slovenia.

FlyValan è società di diritto rumeno basata a Bucarest; le operazioni di volo saranno realizzate dalla controllata FlyCompass, aerolinea con Aoc (Air operator’s certificate) e licenza di volo rumeno. di cui FlyValan detiene il 51 per cento delle azioni. Il restante 49 per cento di FlyCompass è posseduto da Valan, realtà internazionale nel campo dei servizi per organizzazioni governative quali World Food Program e United Nations, con sede a Chisinau, in Moldavia. Da lunedì 27 novembre FlyValan opererà progressivamente servizi di linea da Genova, base operativa del progetto, verso Barcellona, Bruxelles, Ginevra, Zurigo (due volta la settimana) e Trieste (tre volte). I servizi di linea saranno erogati da lunedì a venerdì, mentre durante il fine settimana FlyValan potrà operare servizi charter per tour operator e società sportive

Intanto l’aeroporto di Ronchi segna un più 9,7 per cento di passeggeri dal primo gennaio al 28 settembre, rispetto al corrispondente periodo del 2016. E per il 19 marzo 2018, data indicativa, è attesa l’inaugurazione del collegamento con treno, in accordo con la Regione e Trenitalia