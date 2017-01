Flotta Emirates: a bordo coperte sostenibili realizzate con bottiglie di plastica riciclate

(Teleborsa) – Emirates ha introdotto a bordo dei suoi aerei nuove coperte sostenibili realizzate al 100% con bottiglie di plastica riciclate. Soffici e calde, le coperte sono fatte utilizzando la tecnologia ecoTHREAD e sono da ora disponibili in Economy Class sui voli Emirates a lungo raggio.

Ogni coperta Emirates ecoTHREAD è realizzata con 28 bottiglie di plastica. Grazie a tecnologie d’avanguardia, le bottiglie vengono frantumante in pezzetti di plastica e poi trasformate in tessuto di pile. Il tessuto viene poi intrecciato in soffici coperte. Le coperte amiche dell’ambiente sono realizzate in partnership con Buzz, leader mondiale nella produzione di prodotti di bordo, e rientrano nella politica di produzione sostenibile di Emirates.

A bordo di Emirates già esiste un programma di riciclo di lattine di alluminio, bottiglie di plastica e vetro, e sono disponibili giornali, riviste e confezioni di cartone fatti con carta riciclata. Alla fine del 2019, le coperte Emirates ecoTHREAD arriveranno a far risparmiare circa 88 milioni di bottiglie di plastica dallo smaltimento in discarica, l’equivalente in peso di ben 44 Airbus A380.

Quest’iniziativa rappresenta la più grande operazione di coperte sostenibili all’interno dell’industria delle compagnie aeree. In più, l’utilizzo di Polietilene tereftalato riciclato (PET) riduce le emissioni del 70%. ecoTHREAD è certificato con il marchio Intertek Green Leaf che testa il prodotto e assicura l’utilizzo di materiale 100% riciclato. Le coperte Emirates ecoTHREAD per la classe Economy sono parte della recente modernizzazione che Emirates sta applicando a tutte e tre le classi. La compagnia ha introdotto soffici coperte in finta lana di pecora in First Class e morbidi piumoni in Business Class.

Nell’ultimo anno, Emirates ha aggiunto diversi prodotti per i clienti che viaggiano in Economy, incluso il primo kit interattivo di servizi a bordo. Il kit – comprensivo di maschera per gli occhi, tappi per le orecchie, dentifricio, spazzolino e calzini – utilizzando una tecnologia avanzata, offre ai clienti contenuti da sbloccare sui propri dispositivi mobili attraverso la Blippar app. I contenuti, recentemente aggiornati, comprendono nuovi giochi interattivi come The Emirates Destination Dash per tenere i clienti occupati durante i viaggi a lunga distanza.

All’interno dell’Economy Class, le cabine offrono schermi da 13,3 pollici sul sedile di fronte al proprio con oltre 2.500 canali di intrattenimento on-demand grazie al pluripremiato canale ice Digital.