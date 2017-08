Flixbus, boom di prenotazioni in estate

(Teleborsa) – Il servizio di bus low cost Flixbus prende piede in Italia dopo aver spopolato nel resto d’Europa. La società ha fatto registrare una crescita dei passeggeri del 70% in Italia questa estate, ma ha fatto bene anche nel resto d’Europa dove segna una crescita media del 30% delle prenotazioni.

A commentare questo dato il managing director di Flixbus Italia, Andrea Incondi, che ricorda come Flixbus abbia contribuito a far affermare il trasporto su bus come mezzo di trasporto alternativo rispetto al treno o all’aereo in questi due anni di presenza nella Penisola.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo cambiamento culturale, a vantaggio della flessibilità e libertà di scelta di chi viaggia”, ha affermaot il manager.

Fra le mete più popolare, in base alle prenotazioni ricevute, vi sono Venezia e Lecce, seguite da Bari, Napoli e Roma. Tra le destinazioni estere le più battute sono state Parigi e Francoforte, davanti a Monaco di Baviera, Nizza e Zagabria.