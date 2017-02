Fitch assegna un rating “BBB+” ai bond garantiti MPS, BPVI e Veneto Banca

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Fitch ha emesso rating in linea con quello sovrano per i bond a garanzia statale emessi da Banca MPS, BPVI e Veneto Banca, indicando un rating “BBB+” per tutte le loro emissioni garantite.

Per Banca MPS l’agenzia di rating ha assegnato anche un rating di breve termine F2.

Le decisione dell’agenzia fa fede sul fatto che l’Italia confermerà con il decreto lo schema di garanbzia approntato per le banche in questione.