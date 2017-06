Fisco, oggi è l’ultimo giorno che lavoriamo per pagare le tasse

(Teleborsa) – “Oggi è l’ultimo giorno dell’anno che lavoriamo per il fisco; da domani, infatti, scatta il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale” anche conosciuto come Tax Freedom Day. A dare la buona notizia ai contribuenti italiani è Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, associazione che rappresenta artigiani e PMI del Veneto.

Secondo i calcoli, per l’anno in corso la data in cui iniziamo a lavorare per noi stessi è appunto il 3 giugno, stessa data del 2016. “Incluse le festività – prosegue Zabeo – nel 2017 sono stati necessari 153 giorni per scrollarci di dosso la morsa del fisco; ben 38 giorni in più rispetto al dato registrato nel 1980”.

Come si è giunti alla data del 3 giugno? L’Ufficio studi della CGIA ha preso in esame il dato di previsione del PIL del 2017 e lo ha suddiviso per i 365 giorni dell’anno, ottenendo così un dato medio giornaliero. Dopodichè, ha considerato il gettito di imposte, tasse e contributi che gli italiani verseranno quest’anno e lo ha “frazionato” per il PIL giornaliero. Il risultato di questa operazione determina la data media, cioè il 3 giugno, a partire dalla quale nel 2017 gli italiani “salutano” il fisco e iniziano a lavorare per

“Lavorare 5 mesi su 12 per lo Stato – rimarca Zabeo – ci dà l’idea di quanto eccessivo sia il nostro fisco. Al netto del peso dell’economia sommersa, sui contribuenti fedeli al fisco grava una pressione fiscale reale che sfiora il 50 per cento, un carico che non ha eguali in Europa””.