Fisco, entrate tributarie in aumento a febbraio

(Teleborsa) – Nei primi due mesi del 2017, le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 64,614 miliardi di euro, in aumento del 3,1% (+1,969 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.

Alla crescita del gettito, spiega il ministero dell’Economia, hanno contribuito tutte le principali imposte.

Il Tesoro segnala che, nei primi due mesi dell’anno, l’introito derivante dal canone televisivo è stato pari a 131 milioni. Neutralizzando gli effetti sul gettito delle suddette disposizioni, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +2,9%.

Nello stesso periodo le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 1.252 milioni di euro con una variazione negativa dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’andamento, spiega il MEF, riflette la “diminuzione di gettito dei ruoli riferiti alle imposte dirette (-37 milioni di euro, pari a -4,9%) e l’aumento di quello dei ruoli riferiti alle imposte indirette (+28 milioni di euro, paria a +5,5%)”.

Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 39.389 milioni di euro, in aumento dell’1,9% (+ 729 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le entrate Irpef ammontano a 35.173 milioni di euro, in aumento di 530 milioni di euro (+1,5%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+ 1,6%). Il gettito Ires registra un incremento di 183 milioni di euro (+34,5%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Mostrano una diminuzione le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-188 milioni di euro, pari a -29,8%) e quelle relative all’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (-10 milioni di euro, pari a -1,5%).

Per quanto riguarda le imposte indirette, il gettito ammonta a 25.225 milioni di euro, in aumento del 5,2% (+1.240 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Le entrate dell’IVA sono pari a 14.218 milioni di euro con un incremento di 712 milioni di euro (+5,3%). Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attestano a 3.077 milioni di euro (-0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 559 milioni di euro con un aumento di +1,3%. Quanto ai giochi, il gettito relativo è stato pari a 2.370 milioni di euro, presenta, nel complesso, una crescita del 15%.