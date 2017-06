Fininvest chiude bilancio in rosso a causa di Vivendi

(Teleborsa) – Conti in rosso per la Fininvest, dopo che la finanziaria della famiglia berlusconi ha dovuto scontare l’impatto della querelle Mediaset-Vivendi, mentre un sostegno arriva dalla cessione del Milan ai cinesi, che ha prodotto una generosa plusvalenza.

La società ha chiuso il 2016 con un una perdita di 120,2 milioni dopo il pareggio dell’anno prima ed ha detto che non distribuirà dividendi per i “gravissimi danni che ha causato il mancato rispetto da parte di Vivendi degli accordi vincolanti raggiunti con Mediaset”.

In particolare, l’impatto dello smacco di Vivendi viene quantificato in 336,4 milioni, che uniti agli oneri immediati connessi alla cessione del Milan, portano il risultato operativo in perdita per 188,7 milioni. Escludendo tutte le voci non ricorrenti il risultato sarebbe positivo per 46,9 milioni.

Fininvest fa sapere anche che la cessione del Milan determinerà una plusvalenza sull’esercizio 2017 di 600 milioni di euro.

Gli altri indicatori economici sono positivi: i ricavi consolidati del per l’esercizio 2016 sono risultati in crescita del 6,6% a oltre 5 miliardi di euro rispetto ai 4.736,3 milioni del 2015