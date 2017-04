Fincantieri vicina a conquistare Stx France

(Teleborsa) – E’ partito il countdown per conoscere chi si aggiudicherà il 48% circa dei cantieri navali francesi, mentre secondo Le Monde i giochi sarebbero già chiusi con la vittoria in mano all’italiana Fincantieri.

Il quotidiano francese, che cita fonti a conoscenza dell’operazione, scrive che il principale complesso cantieristico al mondo avrebbe raggiunto un accordo con Parigi per rilevare tra il 45% e il 49% di Stx France. Lo Stato francese manterrebbe la sua minoranza di blocco (33,3%), il costruttore di navi militari Dcns entrerebbe nel capitale tra l’11 e il 14% e le quote restanti andrebbero in mano a una fondazione bancaria italiana.

L’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, durante la conferenza stampa sull’argomento che terrà il Ministero dell’industria francese.