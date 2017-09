Fincantieri- STX, Francia e Italia in cerca di soluzioni

(Teleborsa) – Giornata intensa per Fincantieri, mentre oggi 11 settembre il vertice tra i governi di Francia e Italia, per discutere dell”acquisto della maggioranza dei cantieri navali STX France da parte dell’impresa italiana, bloccata temporaneamente da Parigi.

I ministri dell’economia di Italia e Francia, Pier Carlo Padoan e Bruno Le Maire si sono dati appuntamento a Roma per provare a ricucire i rapporti. Obiettivo dell’incontro: trovare un compromesso prima del vertice di fine mese, in programma il 27 settembre, fra il presidente francese Emmanuel Macron e il Premier italiano Paolo Gentiloni.

I due si incontreranno a Lione ma prima di quella data si punta ad arrivare a un accordo. Le premesse un’apertura al dialogo ci sono visto che sembrerebbe che Parigi sia pronta a un’offerta migliorativa rispetto a quella respinta dal Governo italiano che escludeva Fincantieri dal controllo del gruppo STX.

Un “nuovo compromesso” è ciò in cui spera il ministro francese Le Maire, che ha ribadito che “gli investimenti italiani in Francia sono benvenuti e spero che lo siano anche gli investimenti francesi in Italia”. Il ministro ha parlato di “incomprensioni” emerse nell’ultimo periodo ed ha auspicato che si trovi una soluzione entro settembre.

Dal canto suo, il ministro dell’Economia italiano Pier Carlo Padoan gia’ ribadito che l’Italia non accetterà per Fincantieri una quota in STX inferiore al 51%, dopo che questi sono stati sotto il controllo dei sudcoreani con con una quota del 66%.

Intanto, il gruppo italiano annuncia di aver un contratto con Silversea Cruises per la realizzazione di una nuova nave da crociera ultra-lusso che entrerà a far parte della flotta dell’armatore nel 2020. Valore del deal circa 310 milioni di euro.

La nuova unità, che dovrebbe chiamarsi “Silver Moon”, sarà gemella di “Silver Muse”, consegnata lo scorso aprile nel cantiere di Genova Sestri Ponente, e come lei avrà una lunghezza di 212 metri, 40.700 tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri, conservando l’intimità della piccola unità e le spaziose cabine – tutte suite – che sono la cifra distintiva di Silversea.