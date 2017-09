Fincantieri resta tonica in vista soluzione impasse STX

(Teleborsa) – Seduta positiva per Fincantieri, che avanza con decisione in Borsa, mettendo a segno un rialzo dell’1,57%. Il titolo del polo cantieristico italiano beneficia ancora delle attese di una vicina soluzione del caso STX France, in vista del vertice Italia-Francia dell’11 settembre.

Le implicazioni di breve periodo di Fincantieri sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 1,056 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,01. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,102.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)