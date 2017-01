Fincantieri: lettera di intenti per costruzione nuova nave da crociera

(Teleborsa) – Il Gruppo Fincantieri, guidato dall’Amministratore delegato Giuseppe Bono, ha sottoscritto una lettera di intenti, tramite la controllata norvegese Vard, con una compagnia di navigazione internazionale specializzata in crociere per la progettazione e la costruzione di una nuova nave passeggeri. Non si conosce al momento il nome della compagnia.

Il valore del contratto sarebbe attorno al miliardo di Corone norvegesi, circa 110 milioni di euro. L’accordo dovrebbe divenire esecutivo entro il primo trimestre 2017. La nuova nave da crociera dovrebbe essere consegnata all’acquirente nel 2019.

La nave, lunga circa 145 metri e larga 20 per accogliere 220 passeggeri, verrà costruita nel cantiere di Tulcea in Romania e varata nel 2019 in Norvegia.