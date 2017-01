Fincantieri, Kepler Cheuvreux consiglia “buy”

(Teleborsa) – Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,95%.

Il titolo già forte in mattinata grazie alla maxi commessa da Carnival per la costruzione di due nuove navi da crociera, beneficia anche

della promozione a “buy” giunta dagli analisti di Kepler Cheuvreux. Gli addetti ai lavori hanno fissato il target price a 0,6 euro rispetto ai 0,535 euro delle attuali quotazioni.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fincantieri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fincantieri evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,5427 Euro. Primo supporto a 0,5227. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 0,5113.

