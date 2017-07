Fincantieri, intesa allargata con Parigi su Stx France?

(Teleborsa) – Fincantieri corre alla borsa di Milano. Le azioni del gruppo di cantieristica navale fanno un balzo di oltre il 3,2% sostenute dai rumors di stampa sulle possibili accelerazioni per la definizione dell’operazione con Stx France. Ci sarebbero stati contatti tra il Premier Paolo Gentiloni e il Presidente francese Emmanuel Macron per definire la struttura finale dell’accordo. Lo riporta Il Sole 24 Ore che spiega che i contatti tra Gentiloni e Macron dovrebbero aver permesso di gettare le basi per un’intesa ampia che coinvolga sia il civile che il militare.

Intanto, Fincantieri annuncia di aver firmato un accordo di collaborazione strategica con Mapei, società leader nel settore della chimica per l’industria delle costruzioni con un ramo specializzato nei prodotti per la cantieristica navale. L’intesa è volta alla collaborazione strategica in materia di ricerca e innovazione.