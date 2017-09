Fincantieri, Gentiloni e Pinotti ottimisti su Stx

(Teleborsa) – C’è molta fiducia per il dossier Fincantieri-STX.

Ci sono le “premesse” per concludere “un accordo che tenga conto dei nostri interessi legittimi e allo stesso tempo di quelli della Francia”, ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Figaro, sottolineando che “l’esame di una alleanza nelle costruzioni navali è ben avviata”.

“Ottimista” anche la ministra della Difesa Federica Pinotti che, in un’intervista al Secolo XIX, ha detto: “ritengo che si possa trovare un accordo: ci sono tutti i presupposti affinché Italia e Francia possano lavorare assieme. Sia per quanto riguarda la parte civile che per la parte che interessa le navi militari”.

Ieri, invece, era stato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a mostrarsi fiducioso, sostenendo che “ci sono tutte le possibilità di fare un buon accordo”.

C’è tempo fino a domani per trovare un accordo, quando si svolgerà il vertice Italia-Francia con Gentiloni e Macron.