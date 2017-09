Fincantieri, consegnata ad Ancona “Viking Sun”. Calenda ottimista su Stx

(Teleborsa) – Periodo intenso per Fincantieri. Dopo la comunicazione di una nuova commessa per Cunard, il leader nella costruzione di navi da crociera ha annunciato di aver consegnato, presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, “Viking Sun”, la quarta di una serie di otto navi da crociera che la società armatrice Viking Ocean Cruises ha ordinato a Fincantieri.

“Viking Sun”, come le unità gemelle, si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Ha infatti una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e può ospitare a bordo 930 passeggeri, con una capacità di accoglienza totale di oltre 1.400 persone, compreso l’equipaggio.

La nave è stata progettata da architetti e ingegneri navali di grande esperienza, tra cui un team di interior design della Smc Design di Londra, e dello studio Rottet di Los Angeles, che hanno voluto trasferire su “Viking Sun” un design moderno di ispirazione scandinava, caratterizzato da un’eleganza sofisticata e al tempo stesso funzionale. Oltre alle cabine, dotate ognuna di balcone privato, la nave presenta anche spaziose suite con ampie viste, due piscine, di cui una a sfioro posizionata a poppa della nave, nonché un’area wellness progettata secondo la filosofia del benessere tipico dei paesi nordici, con sauna e grotta di neve.

Le unità Viking Ocean Cruises sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “Safe return to port”. Sono inoltre dotate delle più avanzate tecnologie per il risparmio energetico e per soddisfare le più severe normative ambientali con motori ad alta efficienza energetica e un sistema di lavaggio dei gas di scarico.

Intanto proseguono le trattative sull’acquisizione dei cantieri francesi di Saint Nazaire di Stx da parte di Fincantieri. Ottimista il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un’intervista sulla Stampa, ha dichiarato che “ci sono le premesse per raggiungere un’intesa che dovrà tenere conto sia delle preoccupazioni dei francesi sull’export del konow how, che delle nostre che riguardano la necessità di avere un controllo effettivo per far funzionare il gruppo”. “Se c’è un accordo sui cantieri – ha aggiunto -, si può far partire un ragionamento che conduca in tempi piuttosto serrati a un’intesa paritetica su Fincantieri e Naval Group. Vogliamo un’alleanza europea molto importante, ma fatta con tutte le garanzie. Per questo nelle scorse settimane abbiamo lavorato insieme con i ministri Pinotti e Padoan per coordinare la posizione dei vari attori italiani”.

Vola il titolo a Piazza Affari: +4,14%. Toccato un nuovo massimo storico a 1,1 euro.