Fincantieri con il vento ancora in poppa

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per il principale complesso cantieristico al mondo, che tratta in rialzo del 3,36% dopo i guadagni della vigilia sulla commessa per Silversea Cruises da circa 310 milioni di euro. A spingere ancora in alto le quotazioni i passi avanti nell’intesa fra i governo italiano e francese per il dossier Fincantieri-STX, dopo che Parigi aveva bloccato temporaneamente l’acquisto dei cantieri navali francesi. Le parti hanno definito l’incontro “costruttivo”, rinviando la discussione al prossimo 27 settembre a Lione.

La tendenza di breve di Fincantieri è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,094 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,063. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,125.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)