Fincantieri, Calenda: “possibile un buon accordo su Stx”

(Teleborsa) – E’ possibile che il caso Fincantieri-Stx si risolva con un buon accordo.

Lo ha Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda a Venaria, commentando i rumors su un accordo favorevole all’Italia su Stx.

“Ne sarei molto felice. Sono indiscrezioni. Abbiamo un vertice mercoledì dove ci sono tutte le possibilità di fare un buon accordo” ha dichiarato.

Calenda, che ha escluso un incontro con il suo omologo francese al G7 su questo tema, ha detto: “L’Italia è stata sempre molto pronta anche comprendendo le preoccupazioni dei francesi per quanto riguarda il trasferimento del know how e il mantenimento dell’occupazione. Ma abbiamo le linee guida che, come abbiamo detto più volte, non possono essere messe in discussione”.