Fincantieri allungherà una nave da crociera di Silversea

(Teleborsa) – Fincantieri rifarà il trucco ad una nave da crociera di Silversea.

La società, che opera nel mercato delle crociere ultra-lusso, ha infatti deciso, per la prima volta, di “allungare” una nave della sua flotta, la “Silver Spirit”.

I lavori saranno eseguiti integralmente all’inizio del prossimo anno dal cantiere di Palermo di Fincantieri, che procederà con l’inserimento di una sezione lunga circa 15 metri, ottenendo in questo modo 6 suite Silver, 26 suite Veranda e 2 suite Panorama. Saranno implementati anche aggiornamenti tecnici.

“L’allungamento di una nave comporta un livello di complessità raro in un settore già ad alto contenuto tecnologico come quello crocieristico. Il nostro gruppo e il cantiere di Palermo oggi vantano una consolidata e riconosciuta esperienza in questo genere di operazioni, confermata dal progetto che Silversea ci ha affidato, e siamo particolarmente orgogliosi perché lo cureremo direttamente dalla progettazione all’intera esecuzione, fino alla consegna all’armatore” ha commentato Giorgio Rizzo, Senior vicepresident Services di Fincantieri.