Fincanrtieri corre con nuove commesse e giudizi analisti

(Teleborsa) – Scambia in deciso rialzo Fincantieri, che lievita dell’1,90%in Borsa, risultando oggi uno dei migliori titoli fra le società a media capitalizzazione.

Il titolo viene aiutato dall’annuncio di una nuova commessa con la Viking Cruise, che ha fruttato due buone raccomandazioni: gli analisti di Banca IMI esprimono un Buy (acquistare), con Target price indicato a 0,90 euro, mentre Equita sim consiglia Hold tenere).

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fincantieri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fincantieri evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,7877 Euro. Primo supporto a 0,7687. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 0,7603.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)