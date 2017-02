Fideuram (Intesa Sp), utile 2016 in crescita con raccolta e commissioni

(Teleborsa) – Utili in crescita per Fideuram, la società di private banking del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha chiuso il 2016 con un utile netto in crescita del 5% a 786 milioni di euro.

Il totale delle masse amministrate è salito da 188,9 a 198 miliardi di euro, di cui 136,5 miliardi nel risparmio gestito), mentre la raccolta netta totale è salita dell’8% a 8,5 miliardi. Commissioni nette in aumento del 5% a 1,54 miliardi.

.