Fiat Chrysler, vendite in USA -10% a settembre

(Teleborsa) – FCA US, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles ha venduto circa 174 mila auto, nel mese di settembre, negli Stati Uniti. Si tratta di un calo del 10% rispetto allo stesso mese del 2016 quando il totale era stato di circa 192 mila veicoli.

Per quanto riguarda i marchi, Jeep ha registrato un altro mese in ribasso: -4% a 73.400 unità; bene, invece, la Jeep Grand Cherokee con vendite in rialzo del 20% su base annuale a 22.200 unità; la Jeep Wrangler (+10% a 15.714 unità), Compass (+75% a 11.356 pezzi) e Renegade (+38% a 9.350 unità). Gli altri modelli di Jeep hanno registrato un ribasso: Cherokee -29% a 12.775 unità; Patriot -84% a 1.944 unità.

Le vendite del marchio Dodge sono state pari a 29.938 unità, un ribasso del 30% sull’anno precedente. Il marchio Fiat – che comprende Fiat 500, Fiat 500L, Fiat 500X e Fiat 124 Spider – ha subito un altro calo, del 24% a 2.206 unità.

In crescita il marchio Alfa: a 1.268 unità.