Fiat Chrysler tira il fiato dopo lungo rally

(Teleborsa) – Modesto guadagno per Fiat Chrysler, che avanza di un modesto 0,24%, facendo comunque meglio del mercato (FTSE MIB -0,07%). Il titolo del Lingotto si prende una pausa dopo i fortissimi guadagni archiviati nelle ultime settimane sulle voci di M&A.

Lo status tecnico di Fiat Chrysler è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,26. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,78.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)