Fiat Chrysler ribadisce a Consob di non voler commentare rumors su contatti

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles su richiesta della Consob precisa, in relazione a insistenti voci di mercato relative a possibili operazioni di M&A, “di non avere altro da aggiungere a quanto già dichiarato in risposta a voci di mercato il 21 agosto 2017”.

In quell’occasione la casa d’auto aveva detto di non essere stata “approcciata da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business”.

“FCA – si sottolinea – riceve talvolta contatti in merito a possibili operazioni strategiche e valuta tali contatti conformemente ai suoi doveri verso gli stakeholder”.

Per policy FCA non commenta le indiscrezioni di mercato e “non intende commentare ulteriormente su eventuali contatti”.