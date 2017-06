Fiat Chrysler quarto produttore in UE, vendite boom, titolo corre in Borsa

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobile continua a far meglio del mercato auto europeo, mettendo a segno una crescita delle vendite dell’11,9% rispetto al +7,7% riportato dall’intero settore. Il gruppo italo-americano si conferma così il quarto costruttore nel

Continente con una quota di mercato del 7,7% in crescita dal 7,4%.

Immatricolazioni in forte aumento per Alfa Romeo (+47,8%) e Fiat (+15,6%). Panda e 500 dominano le vendite tra le city car, con una quota del 22,2%, in particolare 500L è la più venduta del suo segmento, con il 30,2% di quota.

Bene anche 500X e Renegade – stabilmente tra le top ten del loro segmento – e la Tipo, che continua a scalare le classifiche di vendita. Stelvio e Giulia stanno ottenendo ottimi risultati: gli ultimi modelli lanciati da Alfa Romeo sono in forte e costante crescita in Europa dopo aver raggiunto la leadership dei loro segmenti in Italia.

I buoni risultati delle immatricolazioni stanno spingendo anche il titolo FCA in Borsa, dove vanta un progresso dell’1,10%.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,72 e successiva a 9,81. Supporto a 9,62.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)