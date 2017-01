Fiat Chrysler promossa da Goldman Sachs, titolo in rally

(Teleborsa) – Arriva una promozione per la Fiat Chrysler Automobile, che viene premiata con un segnale d’acquisto da parte della banca d’affari americana Goldman Sachs.

Le azioni adr (azioni ordinarie quotate al Nyse) di FCA sono state inserite nella convinction buy list di Goldman, che ha anche alzato il Target Price a 16,5-17,5 dollari dai 9,9-10,6 dollari attuali.

Alla Borsa di Milano, FCA scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%, avvicinando la soglia dei 10 euro per la prima volta dall’agosto del 2015.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Fiat Chrysler Automobiles rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,82 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,17.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)