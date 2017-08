Fiat Chrysler Automobile contesa dai cinesi?

(Teleborsa) – Qualcuno ha messo gli occhi su Fiat Chrysler Automobiles, anche perché le quotazioni del titolo sarebbero a sconto rispetto al valore di impresa.

Queste voci si sono rincorse da questa mattina sul mercato, tanto che il titolo FCA sul listino di Milano estende il rialzo attorno al 5% a metà seduta.

E’ da questa mattina che il mercato è in fermento, anche nella svogliatezza che caratterizza questa seduta semifestiva del ponte ferragostano, dopo un articolo pubblicato lo scorso fine settimana da Automotive News.

Il sito specializzato nel mondo dell’auto, che spesso anticipa i rumors relativi ai grandi gruppo del settore, scrive di un interesse di un’azienda cinese per la casa d’auto italo-americana. Non si parla di un semplice interesse, ma di una vera e propria offerta arrivata per il colosso guidato da Sergio Marchionne da parte del produttore cinese di SUB Great Wall Motor.

Il sito che riporta l’indiscrezione parla anche del “rigetto” dell’offerta da parte di Torino, che valuta la proposta sottovalutata rispetto al valore del gruppo.

In campo però non sarebbero scesi solo i cinesi, ma anche altri gruppi sarebbero impegnati in “due diligence per un potenziale acquisto di FCA”.