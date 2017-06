Festa 2 giugno, 1 italiano su 3 sceglie la gita al mare o nel verde

(Teleborsa) – Più di un italiano su tre (34%) ha colto l’opportunità del 2 giugno per fare una gita in giornata al mare o nel verde, ma ci sono anche quasi 8 milioni di fortunati in vacanza nel Ponte.

E’ quanto emerge da un sondaggio on line di Coldiretti, secondo cui il primo anticipo d’estate ha favorito quanti hanno deciso di trascorrere la giornata all’aria aperta magari organizzando le tradizionale grigliate o pic nic in spiaggia, nelle pinete o nei parchi.

Con una lenta ripresa nelle aree terremotate dove la terra continua a tremare, particolarmente gettonati sono a livello nazionale gli agriturismi dove si stima che un milione di persone hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del 2 giugno per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alle comodità e alla protezione dal maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna, secondo Campagna Amica.