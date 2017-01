Ferrovie turistiche sulle tratte in disuso. Delrio: “Importante passo della cura del ferro”

(Teleborsa) – La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge per l’istituzione dei ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, situate in un aree di particolare pregio naturalistico e archeologico. Il provvedimento è stato votato all’unanimità.

“La proposta di legge rappresenta un altro importante passo della cura del ferro”, ha dichiarato il Ministro dei trasporti, Graziano Delrio.

“L’istituzione di ferrovie turistiche – ha spiegato – reimpiegando linee in disuso in aree di pregio, alcune delle quali risalgono alla fine dell’Ottocento, insieme alla valorizzazione dei mezzi ferroviari storici, avranno importanti ricadute sia per la riduzione dell’inquinamento e la qualità dell’ambiente, sia in favore della proposta turistica di cui il Paese si arricchisce”.

Per ’individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico, il Ministro ha assicurato che “sarà esercita attraverso il massimo coinvolgimento delle Regioni”.