Ferrovie, l’Authority dei trasporti fissa le condizioni minime di qualità del servizio

(Teleborsa) – Migliorare puntualità, regolarità, e gestione delle interruzioni di servizio, offerta di posti a sedere, pulizia, comfort, accessibilità di mezzi ed informazioni, disponibilità e fruibilità dei canali di vendita.

Sono questi alcuni degli obiettivi dell’atto di regolazione pubblicato dall’Autorità dei trasporti (ART), che fissa le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri su ferrovia aventi la caratteristica di servizio pubblico (OSP).

La regolamentazione è ora soggetta a consultazione pubblica. I soggetti interessati potranno formulare loro osservazioni entro il 4 agosto 2017. Nell’ambito della consultazione, l’Autorità ha convocato anche un’audizione pubblica dei soggetti interessati per il 21 luglio 2017.

L’atto dell’Autorità arricchisce il quadro della regolazione dei servizi OSP ed è concepito per migliorare il servizio sia sotto il profilo della qualità erogata che sotto quello della qualità percepita: tematiche di particolare interesse per i milioni di pendolari che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario per ragioni di studio o di lavoro.

Le condizioni minime di qualità (CMQ) definiscono gli obblighi o le prestazioni minime che il gestore del servizio deve garantire, idonei a conseguire il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei passeggeri, in condizioni di uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono destinate alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Fra queste: disponibilità dei servizi di trasporto (e offerta di posti a sedere); regolarità e puntualità del servizio;informazioni all’utenza; accessibilità commerciale; aspetti relazionali e attenzione al cliente; pulizia e comfort dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico; accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico; sicurezza del viaggio e del viaggiatore, personale e patrimoniale.