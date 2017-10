Ferrovie, firmate convenzioni con 7 Regioni sulla sicurezza

(Teleborsa) – Firmate al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le convenzioni per la realizzazione di interventi sulle reti ferroviarie regionali interconnesse, in attuazione del piano nazionale della sicurezza ferroviaria, con 7 delle 10 Regioni coinvolte dalle reti interconnesse, per un totale di 237 milioni di euro.

Il piano nazionale prevede in totale 300 milioni, i restanti andranno alle altre tre Regioni, oltre a 50 milioni di euro per la riserva.

Le Regioni che hanno firmato le convenzioni sono Puglia, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le altre tre che devono ancora firmare sono Veneto, Piemonte e Umbria.

“Le convenzioni – ha commentato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio – rendono operative le disponibilità di finanziamento. La conclusione del processo è prevista per i prossimi due anni. Questo è un esempio di come si possa collaborare insieme su obiettivi comuni di interesse nazionale”.