Ferrovie, entro fine anno apertura linea Bari-Bitritto

(Teleborsa) – “Entro fine anno speriamo di poter consegnare ai cittadini un’opera attesa da oltre 25 anni, per la quale nel 2013, grazie alla collaborazione con Regione Puglia e Comune di Bari, abbiamo ricominciato i lavori, senza mai interromperli”.

Lo ha affermato il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, durante il sopralluogo effettuato questa mattina sul cantiere della linea ferroviaria Bari-Bitritto in costruzione da parte di FAL (Ferrovie Appulo Lucane).

Il cantiere, ha spiegato Colamussi, ha subito dei rallentamenti principalmente perché “in corso d’opera abbiamo incontrato numerose interferenze di sottoservizi non segnalati (Acquedotto, Enel, Amgas e Telecom) ma anche per questioni legate a lavori di innesto sulla rete ferroviaria nazionale di RFI con relative procedure autorizzative e di sicurezza. Da ultimo poi sono intervenute le nuove, ulteriori, norme di sicurezza dettate dall’Ansf che si applicano anche a linee di nuova costruzione come la Bari – Bitritto”.

Presenti anche l’assessore regionale alla Mobilità, Gianni Giannini; il Sindaco della Città Metropolitana, Antonio Decaro; l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso; il Sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto; il Presidente del Municipio di Carbonara, Nicola Acquaviva.

La linea ha una lunghezza di 9,1 km e, una volta terminata, collegherà Bari centrale a Carbonara in 11 minuti e a Bitritto in 15 minuti attraversando le stazioni di Bitritto, Loseto e Carbonara, realizzate ex novo sempre da FAL e dotate di parcheggi di scambio e bigliettazione train and ride.

“I lavori finiranno in estate ed entro fine anno metteremo in funzione la terza metropolitana della Città di Bari, con un treno ogni mezz’ora nelle ore di punta”.