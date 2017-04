Ferrovie dello Stato celebra l’Earth Day 2017 con La Freccia Green

(Teleborsa) – Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane conferma il suo impegno a difesa del pianeta celebrando domani, 22 Aprile, l’Earth Day 2017 con La Freccia Green.

La copertina del magazine (in distribuzione gratuita fino al 25 Aprile) è in formato extralarge, doppia lingua italiano/inglese ed è stata realizzata in carta riciclata al 100%.

Nella rivista è raffigurato un binario su cui viaggia simbolicamente un treno che lascia dietro di sé un bosco di scelte verdi. Un disegno che sintetizza l’impegno che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha assunto a difesa del pianeta.