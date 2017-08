Ferrari, nuovo contratto per Raikkonen

(Teleborsa) – In lieve perdita Ferrari, che passa di mano con un trascurabile -0,21% a fronte di un calo più marcato del listino milanese (-0,53%)

Il cavallino rampante in una nota ha fatto sapere di aver rinnovato l’accordo di collaborazione tecnico-agonistica con il pilota Kimi Raikkonen. Il finlandese, che era in scadenza di contratto, sarà quindi impegnato alla guida della monoposto di Maranello anche per il campionato 2018.

L’esame di breve periodo del titolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 95,8 Euro e primo supporto individuato a 94,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 97.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)