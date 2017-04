Ferrari, assemblea dà via libera a bilancio 2016. Marchionne confermato al vertice

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea di Ferrari al bilancio 2016 che “potrà procedere con una distribuzione a favore” dei soci “di 0,635 euro per azione ordinaria”. Questa cifra, sottolinea il gruppo di Maranello, “corrisponde a una distribuzione complessiva di circa 120 milioni”. La data di pagamento sarà il 2 maggio 2017, come preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che si sono riunti oggi, 14 aprile, a Schiphol-Rijk, in Olanda, hanno parzialmente emendato la policy sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione. La policy emendata prevede, tra l’altro, una significativa riduzione della remunerazione annuale degli amministratori non esecutivi da corrispondersi unicamente in denaro

Gli Azionisti hanno delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di acquistare azioni ordinarie di Ferrari fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla data dell’Assemblea. In base alla delega, che non comporta per Ferrari alcun obbligo, ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva, Ferrari potrà acquistare nei 18 mesi successivi all’Assemblea azioni proprie, ad un prezzo che non sia superiore di più del 10% ovvero non sia inferiore di più del 10% del prezzo medio di chiusura sul NYSE e/o sull’MTA nei cinque giorni precedenti l’acquisto.

Gli Azionisti hanno anche approvato l’incentivazione azionaria riconosciuta all’Amministratore Delegato. Gli Azionisti hanno anche rinominato Ernst & Young Accountants LLP quale revisore indipendente di Ferrari fino all’Assemblea degli Azionisti del 2018.

L’assemblea ha rieletto tutti gli attuali amministratori, con il presidente e amministratore delegato Marchionne rieletto amministratore esecutivo. John Elkann Piero Ferrari, Delphine Arnault, Louis Camilleri, Giuseppina Capaldo, Eduardo Cue, Sergio Duca, Lapo Elkann, Amedeo Felisa, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick ed Elena Zambon sono stati rieletti amministratori non esecutivi