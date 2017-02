Ferragamo debole nel giorno dell’Investor Day

(Teleborsa) – Frazionali rialzi di Salvatore Ferragamo che a Piazza Affari sale in maniera frazionale (+0,46%) dopo che nelle ultime sedute ha mostrato guadagni consistenti innescati dai buoni conti.

Oggi gli occhi sono tutti puntati sull’Investor Day che è in corso a Firenze. Dopo il cambio dei responsabili creativi, la curiosità va al rinnovamento delle linee

Lo status tecnico di Salvatore Ferragamo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,08.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)