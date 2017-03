Ferragamo chiude il 2016 con un utile in crescita. Proposto dividendo di 0,46 euro

(Teleborsa) – Ferragamo ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile netto di pertinenza di 202 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto a quello del 2015.

I ricavi salgono dell’1% a 1.438 milioni di euro rispetto ai 1.430 milioni di euro dell’esercizio 2015.

Il CdA proporrà all’assemblea convocata per il 27 aprile 2017 la distribuzione di un dividendo di 0,46 euro per azione, in linea con quello dell’esercizio precedente.